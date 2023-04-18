В «Вамине» опровергли информацию о переговорах с ГК «Канталь»

Как ранее сообщало «Реальное время», крупный татарстанский молочный трейдер ГК «Канталь» Ленара Мухаметзянова завершает переговоры об открытии контрактного производства по розливу пастеризованного молока. Источники издания в статье «Татарскую буренку разольют на производстве «Вамина»: поставщик молока идет ва-банк?» от 13 апреля 2023 г. на сайте https://realnoevremya.ru/ в разделе «Промышленность» предположили, что выпуск товара могли организовать на мощностях данного татарстанского производителя готовой молочной продукции.

В «Вамине» опровергли информацию о том, что компания участвовала в обсуждении совместного проекта, сообщив, что опубликованные сведения не соответствуют действительности. ООО «Вамин-Татарстан» не принимало участия в обсуждении совместного проекта с ГК «Канталь» по розливу пастеризованного молока на Аксубаевском молочном заводе.