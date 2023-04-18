В КХЛ рассказали, где казанцы смогут увидеть Кубок Гагарина
В пресс-службе КХЛ рассказали, где казанцы смогут увидеть Кубок Гагарина. В течение нескольких часов его будут возить по нескольким локациям.
Увидеть кубок можно будет по следующим адресам:
- 12.10 — 12.45 — Национальная библиотека;
- 13.00 — 13.30 — «Гранд Отель Казань»;
- 13.40 — 14.00 — Набережная озера Кабан;
- 14.15 — 15.00 — Казанский Кремль.
За Кубок Гагарина в финале плей-офф КХЛ борются казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА. Накануне «барсы» разгромили соперника на своем льду со счетом 4:1. Счет в серии 1-0.
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