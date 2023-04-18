Урок химии для учеников «Нефтехим-класса» провели на производствах «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Как практически применить знания основ химии на производстве, насколько хорошо необходимо знать этот школьный предмет, чтобы стать работником нефтехимического производства. Об этом и многом другом рассказали школьникам 9-го «Нефтехим-класса» гимназии №2 им. Баки Урманче во время выездного урока химии на территории «Нижнекамскнефтехима».

Чтобы участники поездки почувствовали себя настоящими нефтехимиками, девятиклассников одели по всем правилам в спецодежду, которую носят работники «Нижнекамскнефтехима». Кроме того, все участники поездки прошли инструктаж по технике безопасности.

— Практические занятия на промышленной площадке помогают мотивировать школьников на более серьезное отношение к школьным предметам, которые будут необходимы для выбора будущей профессии, а также дают возможность примерить на себя роль работника нефтехимического предприятия, — отметила помощник генерального директора «Нижнекамскнефтехима» по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

Эльвира Рафгатовна рассказала ребятам о роли нефтехимии в повседневной жизни, об истории выбора площадки для строительства нефтехимического предприятия в Татарстане — «Нижнекамскнефтехима», о его роли на карте страны и о сегодняшнем влиянии на экономику страны, республики и города.

Погружение в область нефтехимии началось на территории завода дивинила и углеводородного сырья. Здесь на Центральной газофракционирующей установке (ЦГФУ) началась история становления и развития «Нижнекамскнефтехима». Ребята на фоне памятной стелы сделали первое общее фото. На ЦГФУ была получена первая продукция НКНХ — этан, пропан, бутан, пентан и гексан, которые и сегодня являются основным сырьем для дальнейшего передела и производства каучуков, пластиков и другой разнообразной нефтехимической продукции.

Как выглядит каучук и как происходит его укладка для отправки потребителям, участники выездного урока увидели своими глазами. Галобутиловый каучук в виде брикета похож на большой кусок белоснежного сахара. Эти 30-килограммовые брикеты, упакованные в полиэтиленовую пленку, с легкостью укладывает в контейнеры робот –укладчик. Школьники узнали, что этот вид каучука используется для производства бескамерных шин, которые сейчас очень популярны и пользуются спросом в шинной промышленности для изготовления экологичных и экономичных шин, они более легкие, практичные, экономят топливо, не скользят на дороге и не наносят вред окружающей среде.

Еще один основной вид продукции, который производят на «Нижнекамскнефтехиме», — это пластики. Школьники увидели, как происходит процесс выпуска полистирола. Они смогли даже подержать в руках его гранулы. Из этой продукции изготавливают в дальнейшем теплоизоляционные материалы, потолочные карнизы, декоративную плитку, одноразовые инструменты для медицинских целей, одноразовую посуду и многие другие необходимые товары. А выпускают все это многообразие нефтехимической продукции работники предприятия — представители 300 различных профессий. Это аппаратчики, киповцы, машинисты, электромонтеры и многие другие специалисты. В их ряды, возможно, вольются и сегодняшние участники выездного урока, которые поделились полученными впечатлениями.

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— Сегодня я впервые увидел производства «Нижнекамскнефтехима», меня поразил масштаб предприятия, его огромная территория, множество заводов, где выпускают различную нефтехимическую продукцию. Мы были на производствах пластиков и каучуков, увидели процесс, как идет укладка брикетов каучука, как выпускается полистирол. Вся эта продукция нужна для изготовления самых разных вещей, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, — рассказал Хаким Салимгареев.

— Мне очень все понравилось на нашем выездном уроке химии, особенно спецодежда работников «Нижнекамскнефтехима», она очень удобная и комфортная, я бы с удовольствием носила ее вместо школьной одежды. А на память о поездке я взяла с собой несколько гранул полистирола, — поделилась эмоциями Алсу Абдуллина.

