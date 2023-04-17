Индия стала самой населенной страной в мире, обогнав Китай

Индия стала самой населенной страной мира, опередив по этому показателю Китай, сообщает MarketWatch со ссылкой на свой анализ прогнозов ООН.



По данным независимой организации World Population Review (WPR), на 17 апреля в стране проживают 1 425 937 441 человек по сравнению с 1 425 744 008 гражданами КНР.

MarketWatch указывает, что Индия обладает огромным экономическим потенциалом, и это обусловлено не только численностью населения, но и его составом. На 100 трудоспособных жителей в стране приходится 47 нетрудоспособных, тогда как 25 лет назад на 100 трудоспособных приходилось 68 нетрудоспособных. К 2048 году отношение опустится до 45, а страна поднимется с 43-го на 23-е место в списке государств с наименьшими значениями этого показателя.

В Китае на 100 трудоспособных приходится 45 нетрудоспособных, но за 25 лет показатель повысится до 68.

Индия переживает период так называемого демографического дивиденда, для которого характерен экономический рост на фоне низкой доли нетрудоспособного населения.

Фото: pxhere.com

В январе статистическая организация World Population Review прогнозировала, что Индия может обогнать Китай по численности населения в 2023 году.

Согласно заявлению ООН, население Земли в 2022 году возросло до 8 миллиардов человек, причем такая динамика роста обеспечена показателями азиатских стран.

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Маргарита Головатенко