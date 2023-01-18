Индия может обогнать Китай по численности населения в 2023 году

Индия может обогнать Китай по численности населения в 2023 году и стать самой густонаселенной страной мира, сообщает RT со ссылкой на статистическую организацию World Population Review.



— В 2023 году годовой темп роста Китая составит от -0,1 до -0,3%, в то время как темпы роста Индии составят от +0,69 до +0,92%, — сказано в сообщении WPR.

В настоящее время численность населения Индии составляет 1 422 706 266 человек, а Китая — 1 425 831 275 человек.

Согласно заявлению ООН, население Земли в 2022 году возросло до 8 миллиардов человек, причем такая динамика роста обеспечена показателями азиатских стран.

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Маргарита Головатенко