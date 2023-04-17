В Казани пройдет встреча руководителей ведущих текстильных фабрик Турции с российским бизнесом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 25 апреля состоится масштабная встреча руководителей ведущих текстильных фабрик Турции с российским бизнесом. Она будет проходить в формате выставки и делового общения с руководителями компаний по производству текстиля, одежды, ковров и обуви. «Реальное время» выступает организатором встречи.



Участие в качестве посетителей мероприятия примут представители бизнеса Татарстана и России. Основными гостями станут представители 22 турецких предприятий, которые проведут презентацию своих продуктов, обсудят сотрудничество с потенциальными партнерами.

Мероприятие будет интересно представителям самых разных сфер российского бизнеса: от текстильных бизнесов до производителей всех видов одежды, мебели, декора и обуви, дизайнеров одежды и интерьеров. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться.

Турецкая Республика — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. За 2021 год товарооборот вырос на 55,8% и превысил 563 млн долларов. В 2022 году активное сотрудничество продолжилось. Глобальное изменение логистических цепочек, пересмотр деловых связей со многими странами позволили нарастить и укрепить сотрудничество с турецким бизнесом в разных отраслях российской торговли и промышленности. С начала 2023 года Россия стала лидером по объемам экспорта в Турцию, обогнав Китай и Швейцарию.

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Маргарита Головатенко