В Татарстане с начала года произошло 1,4 тысячи пожаров — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарстане с начала года произошло 1,4 тысячи пожаров — это на 546 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сотрудники МЧС в Казани провели рейды в садовых товариществах. Инспекторы предупредили жителей СНТ Виктория — остров: хотя СНТ со всех сторон окружено Казанкой, близость воды от пожаров не спасает. Дачники говорят: пожара боятся, уже переживали один 7 лет назад.

Также в СНТ есть пять заброшенных участков. На них сухостой не убирают годами, а от него особая угроза. С владельцами заброшенных участков свяжутся сотрудники МЧС — пока без протоколов. Но штрафы для нарушителей серьезные: для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 800 тысяч. Если были последствия — рассматривается по тяжести последствий, вплоть до уголовного дела.

С начала 2023 года в Казани зарегистрировали 255 пожаров, в которых пять человек погибли, 15 — пострадали.

С сегодняшнего дня и по 10 мая в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор. В период действия особого противопожарного режима административная ответственность за правонарушения увеличивается.

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Маргарита Головатенко