В Татарстане проходит голосование по выбору объектов для благоустройства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане проходит ежегодное голосование по выбору объектов для благоустройства. С 15 апреля по 31 мая можно выбрать парки, скверы, набережные и дворы, которые могут появиться в республике уже в 2024 году.



Сейчас в перечне представлены 2 145 дворов для благоустройства, по итогам голосования определят 200 дворов-победителей, которые отремонтируют по программе «Наш двор». В 2023 году в перечень вошли 267 общественных пространств.

Также в этом году жители могут поучаствовать в опросе по формированию дружелюбной среды. Они могут рассказать, как, по их мнению, собаководы и люди без питомцев могут комфортно существовать в одном населенном пункте. По итогам опроса команда Института развития городов Татарстана cформирует конкретные решения для создания безопасной и комфортной для всех среды.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Голосование за новые объекты благоустройства реализуется по инициированному президентом России национальному проекту «Жилье и городская среда». В прошлом году в голосовании приняли участие 207 тысяч человек. По итогам голосования 2021 года в Набережных Челнах в этом году стартует благоустройство набережной Табеева, а в Альметьевске начинается благоустройство второй очереди набережной городского озера.

В этом году в Казани по республиканской программе «Наш двор» благоустроят 274 двора, на территории которых расположены 482 дома. Больше половины из них находятся в Кировском и Московском районах города — 136. На эти цели предусмотрели 2,8 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко