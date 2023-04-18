Сегодня в Казани ожидается до +17 градусов
Во вторник, 18 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +15 до +17 градусов. В целом по Татарстану температура воздуха составит от +14 до +19°С.
Синоптики также прогнозируют в городе западный, юго-западный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.
В Татарстане на этой неделе прогнозируются дожди. Ожидается до +19 градусов, но уже к концу семидневки температурный фон немного понизится.
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