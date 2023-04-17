Объем потребления электроэнергии в Татарстане за ближайшие 5 лет может вырасти до 36 млрд кВт•ч

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К 2028 году в энергосистеме Татарстана планируется увеличение потребления электрической энергии до 36 млрд кВт•ч со среднегодовым темпом прироста 1,82%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 5 326 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,6 %. Об этом сообщает пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана.

Приведенные темпы роста в основном связаны с увеличением потребления предприятиями по добыче и переработке нефти, автомобильной промышленности и трубопроводного транспорта.

Также в энергосистеме Татарстана планируется реализация проектов, связанных с вводом в эксплуатацию и реконструкцией объектов по производству электрической энергии. Наиболее крупные из них: Заинская ГРЭС, Нижнекамская ТЭЦ и электростанция завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как рассказал в январе директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов, в 2022 году объем выработки электроэнергии всеми станциями Татарстана вырос на 4,8% и составил более 28 млрд. кВт•ч. Ее потребление увеличилось по сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 3,6% и составило более 33 млрд кВт•ч.

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Айрат Назипов