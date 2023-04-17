В Госдуме предложили лишать свободы за надругательство над российским паспортом

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России разработали законопроект, который предусматривает возбуждение уголовного дела за надругательство над паспортом гражданина РФ. Автором инициативы стала ЛДПР, сообщает «РИА Новости».

Депутаты предлагают дополнить статью 329 УК РФ, которая предусматривает наказание за надругательства над государственными символами. В этот перечень депутаты предлагают добавить паспорт.

В случае принятия закона фигуранту уголовного дела может грозить лишение свободы на срок до одного года.

Фото: duma.gov.ru

Сейчас действия, направленные на умышленное повреждение своего паспорта, могут содержать лишь признаки административного правонарушения, установленные статьей 19.16 КоАП РФ («Умышленное уничтожение или порча паспорта, небрежное хранение, повлекшее утрату документа»). Нарушителю грозит штраф в размере от 100 до 300 рублей.

В ноябре 2020 года в Татарстане на трассе Нижнекамск — Камские Поляны голый мужчина сжег свою одежду и паспорт. Прибывшие на место происшествия медики отвезли мужчину в психоневрологический диспансер Нижнекамска.

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Айрат Назипов