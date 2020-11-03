В Нижнекамске голый мужчина сжег свою одежду и паспорт

Вечером в Татарстане на трассе Нижнекамск — Камские Поляны голый мужчина сжег свою одежду и паспорт, сообщает телеканал НТР 24.

По словам очевидцев, он вел себя агрессивно. Прибывшие на место происшествия медики отвезли мужчину в психоневрологический диспансер Нижнекамска.

К моменту прибытия спасателей горения вещей не было. На теле мужчины ожогов не зафиксировано.

Фото: pixabay.com

В конце октября в интернете появилось видео, где российский блогер Михаил Литвин сжег свой автомобиль Mercedes GT63s за 13 млн рублей.

