Новости происшествий

00:20 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Нижнекамске голый мужчина сжег свою одежду и паспорт

23:45, 03.11.2020
В Нижнекамске голый мужчина сжег свою одежду и паспорт
Фото: pixabay.com

Вечером в Татарстане на трассе Нижнекамск — Камские Поляны голый мужчина сжег свою одежду и паспорт, сообщает телеканал НТР 24.

По словам очевидцев, он вел себя агрессивно. Прибывшие на место происшествия медики отвезли мужчину в психоневрологический диспансер Нижнекамска.

К моменту прибытия спасателей горения вещей не было. На теле мужчины ожогов не зафиксировано.

Фото: pixabay.com

В конце октября в интернете появилось видео, где российский блогер Михаил Литвин сжег свой автомобиль Mercedes GT63s за 13 млн рублей.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем