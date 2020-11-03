В Нижнекамске голый мужчина сжег свою одежду и паспорт
Вечером в Татарстане на трассе Нижнекамск — Камские Поляны голый мужчина сжег свою одежду и паспорт, сообщает телеканал НТР 24.
По словам очевидцев, он вел себя агрессивно. Прибывшие на место происшествия медики отвезли мужчину в психоневрологический диспансер Нижнекамска.
К моменту прибытия спасателей горения вещей не было. На теле мужчины ожогов не зафиксировано.
В конце октября в интернете появилось видео, где российский блогер Михаил Литвин сжег свой автомобиль Mercedes GT63s за 13 млн рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым