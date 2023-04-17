В России могут скорректировать правила дорожного движения для пользователей электросамокатов ближе к осени

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Действующие в России с марта 2023 года правила дорожного движения для пользователей электросамокатов могут скорректировать после анализа «правоприменительной практики». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство транспорта страны.

ПДД для пользователей электросамокатов, моноколес и других «средств индивидуальной мобильности» вступили в силу с 1 марта. Введены запрещающие знаки, ограничения по выезду на проезжую часть, а также установлен порог скорости в 25 км/ч, который действует в том числе на тротуаре, куда электросамокатам в определенных случаях разрешается выезжать.

Глава комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев в начале года направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, попросив приостановить вступление ПДД в силу и направить их на новое обсуждение. Он писал, что скоростное движение СИМ по тротуарам опасно как для катающихся, так и для пешеходов. Правительство поручило Минтрансу подготовить ответ.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

— Полагаем, что необходимость внесения изменений в правила должна определяться с учетом результатов правоприменительной практики. В связи с непродолжительным сроком применения новелл практики на данный момент недостаточно, — рассказали в ведомстве.

Министерство транспорта России планирует дождаться конца сезона и только потом скорректировать ПДД.

В Казани сезон электросамокатов стартовал 7 апреля. В этом году для них организуют 1,6 тысячи парковочных мест. Это на 1,1 тысячи больше, чем год назад.



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Айрат Назипов