На охрану детских лагерей Казань потратит почти 6,9 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На охрану детских оздоровительных лагерей в Казани в период летних каникул готовы потратить почти 6,9 миллиона рублей. Средства выделят из городского бюджета, выяснило «Реальное время».

В списке десять объектов, которые необходимо охранять с 1 июня по 31 августа 2023 года. Это детские оздоровительные лагеря «Заречье», «Молодежный», «Березка», «Бригантина», «Восток», «Нармонка», «Пионерия Татарстана» и «Спутник», а также туристско-краеведческий лагерь «Юнитур» и детский оздоровительный центр им. Ю.А. Гагарина.

На территории каждого из них выставят по посту круглосуточной охраны, которые будут работать в том числе в выходные и праздничные дни. В период проведения смены в загородных лагерях отдыха установят дополнительные посты охраны.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

От исполнителя казанские власти требуют организовать и обеспечить охрану товарно-материальных ценностей и имущества, целостность объектов и территории, а также не допускать проникновения посторонних на охраняемый объект.

Напомним, в Казани летом для школьников организуют работу 12 муниципальных лагерей. В них проведут 85 профильных смен для более 15 тысяч детей.



Стоимость путевки в муниципальный лагерь составит 9—13 тысяч рублей за 18-дневную смену. Остальную часть — около 16 тысяч — выделят из бюджета Татарстана. Бесплатными остаются путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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Татьяна Демина