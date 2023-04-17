Жители новостройки в Куюках, сданной без отопления, пытаются сменить управляющую компанию

Фото: предоставлено Алиной Хайрутдиновой

Жильцы дома №29 в ЖК «Новые Куюки» готовятся разорвать договор с «близкородственной» застройщику управляющей компанией «Коннект», к которой у них накопилось множество претензий — от отсутствия горячей воды до отсутствия денег на спецсчете для формирования фонда капремонта домов.

В субботу жильцы собирались всем домом, чтобы обсудить вопрос о смене управляющей компании. Одна из собственниц квартир в доме, Алина Хайрутдинова, рассказала нам, что «дом был сдан в ужасном состоянии, с недоделками, а сейчас так же ужасно обслуживается».

По ее словам, у жителей дома долго не было горячей воды, «да и сейчас она подается с перебоями». Также у жильцов нет доступа к квартирным приборам учета тепла:

— Чтобы увидеть, сколько накрутил квартирный счетчик, надо договариваться с управляющей компанией, — говорит Хайрутдинова.

Фото: предоставлено Алиной Хайрутдиновой

Она рассказала, что после ее жалоб на УК за ее квартиру-студию резко выросли счета за отопление — до 4,4 тысячи рублей, при том что в соседнем доме за отопление такой же квартиры в том же месяце выставляли счет на 800 рублей. Жительница также пожаловалась, что в подъезде уже полгода «лежит гора хлама», а в УК заявляют, что его вывоз не входит в обязанности компании.

Подтверждение этому рассказу нашлось и в отзывах о ЖК «Новые Куюки» на «Яндексе»: «Снег не чистят, не пройти, не проехать, горячей воды нет. Куда смотрит администрация? Сплошные проблемы, все не для людей», — написала там 11 декабря 2022 года Катя Кириллова.

Более подробно о проблемах жильцов, позиции УК и шансах собственников домов на перемены к лучшему — читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова