Сегодня в Казани ожидается до +15 градусов
В понедельник, 17 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем температура воздуха в Казани составит от +13 до +15 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +11 до +16 °С.
Синоптики также прогнозируют в Казани западный ветер порывами до 4—9 м/с.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится сухая погода. Днем потеплеет до +11..+17 градусов.
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