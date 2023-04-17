Сегодня в Казани ожидается до +15 градусов

В понедельник, 17 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем температура воздуха в Казани составит от +13 до +15 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +11 до +16 °С.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Синоптики также прогнозируют в Казани западный ветер порывами до 4—9 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится сухая погода. Днем потеплеет до +11..+17 градусов.

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Елизавета Пуншева