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В России выросли цены на крупную бытовую технику

22:32, 16.04.2023
В России выросли цены на крупную бытовую технику
Фото: pxhere.com

В России возросли цены на крупную бытовую технику на 8—10%. Об этом сообщает Daily Moscow.

Как отмечают эксперты, будет дорожать не только официально ввозимая техника, но и накупаемая по системе параллельного импорта. Так, увеличение закупочных цен повлечет рост розничных — в среднем на 10%.

Сообщалось, что в России также на 10% повысились цены на импортные автомобили. По словам участников рынка, причиной подорожания стала сильная волатильность рубля в марте — апреле этого года.

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Елизавета Пуншева
Экономика

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