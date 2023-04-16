В России выросли цены на крупную бытовую технику
В России возросли цены на крупную бытовую технику на 8—10%. Об этом сообщает Daily Moscow.
Как отмечают эксперты, будет дорожать не только официально ввозимая техника, но и накупаемая по системе параллельного импорта. Так, увеличение закупочных цен повлечет рост розничных — в среднем на 10%.
Сообщалось, что в России также на 10% повысились цены на импортные автомобили. По словам участников рынка, причиной подорожания стала сильная волатильность рубля в марте — апреле этого года.
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