Психолог: «Чтобы не срываться на окружающих, надо понимать, что я хочу, что не хочу»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чтобы не срываться на окружающих, надо понимать свои потребности. По ее словам, нужно быть готовым к тому, что не всем это может понравиться. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

— Чтобы не срываться на окружающих, надо понимать, что я хочу, что не хочу, вовремя говорить это себе и другим, — цитирует ее Daily Moscow.

Сулим уточнила, что часто люди срываются на окружающих из-за того, что не могут справиться с какими-либо чувствами. Нужно понимать, какие именно потребности не получается удовлетворить.

Психолог также рассказывала, что избавиться от тревожных мыслей и быстрее заснуть поможет загибание пальцев и счет выполненных за день задач. По ее словам эксперта, загибая пальцы, нужно считать причины, почему «я сегодня молодец и что я сделал».

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Елизавета Пуншева