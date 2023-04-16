СК России расследует обстрелы ВСУ центра Донецка в пасхальную ночь

Следственный комитет России займется расследованием фактов обстрелов в пасхальную ночь украинскими военными центра Донецка, а также территории Белгородской и Курской областей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В результате обстрела во время пасхальной службы Преображенского кафедрального собора Донецка погибла женщина, по предварительным данным, шестеро человек ранены, включая иподиакона Храма Вознесения.



Кроме того, от обстрелов пострадало здание детского сада, где в результате начался пожар, а также близлежащие магазины, аптека и крытый рынок.

В пресс-службе добавили, что «беженец из Артёмовска рассказал о зверствах ВСУ, которые не давали мирным жителям тушить горящие после попадания снарядов дома, били из пулеметов по дверям, по окнам, забрасывали гранатами подвалы с людьми».

Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступлений.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 03:25 мск ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка 20 снарядов из реактивных систем залпового огня.

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Илина Хакимова