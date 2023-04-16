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ВСУ нанесли удар по территории вблизи с храмом в Донецке во время пасхальной службы

09:17, 16.04.2023 1
ВСУ нанесли удар по территории вблизи с храмом в Донецке во время пасхальной службы
Фото: wikimedia.org/Rokun Illia, CC BY-SA 3.0

Вооруженные силы Украины сегодня обстреляли центр Донецка. Две ракеты упали рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, где проходило пасхальное богослужение.

Один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 03:25 мск ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка 20 снарядов из реактивных систем залпового огня.

Вчера ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, рассказал губернатор региона Роман Старовойт. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Илина Хакимова
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