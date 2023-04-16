В мероприятиях в пасхальную ночь в России участвовали почти 3 млн верующих

Фото: пресс-служба МВД России

В пасхальных мероприятиях в ночь на воскресенье в России приняли участие 2,8 миллиона человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



— Почти 13 тысяч торжественных богослужений и крестных ходов состоялись в 7,8 тысячах населенных пунктов Российской Федерации, — добавила она.



Безопасность обеспечивали 65,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы сотрудники Росгвардии, частные охранники, народные дружинники и общественники правоохранительной направленности.

Фото: пресс-служба МВД России

— Благодаря принятым мерам правонарушений допущено не было, — подчеркнула Волк.

В ночь на 16 апреля в соборе Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана в честь праздника во второй раз после его восстановления прошло богослужение. Возглавил праздничную службу Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Смотрите фотографии в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова