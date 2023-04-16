Пасха-2023: праздничная служба в Соборе Казанской иконы Божией Матери

12:00, 16.04.2023 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня православные отмечают Пасху. В ночь на 16 апреля в Соборе Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана в честь праздника во второй раз после его восстановления прошло богослужение. Возглавил праздничную службу Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. 


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