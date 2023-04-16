Сегодня в Казани ожидается до +12 градусов

В воскресенье, 16 апреля, в Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем температура воздуха в Казани составит от +10 до +12 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +8 до +13°С.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики также прогнозируют в Казани северный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами он может усиливаться до 14 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится сухая погода. Днем потеплеет до +11... +17 градусов.



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Айрат Назипов