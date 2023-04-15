Антона Силуанова освободили от исполнения обязанностей полпреда России в совете Евразийского банка развития
Министр финансов России Антон Силуанов освобожден от должности полпреда России в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
— Освободить министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития, — говорится в распоряжении российского правительства.
В документе сказано, что этот шаг предпринят в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях.
ЕАБР создали Россия и Казахстан в 2006 году, его штаб-квартира находится в Алма-Ате. Помимо России, его акционерами являются Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, Кыргызстан и Армения.
В 2021 году Евразийский банк развития одобрил для ПАО «КАМАЗ» кредитную линию на 12 млрд рублей на 5 лет. Эти средства были предназначены для реализации проекта в Казахстане.
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