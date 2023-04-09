В Казани женщину обвинили в убийстве своей сестры

В Татарстане 60-летнюю жительницу Казани обвиняют в убийстве своей сестры. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что 2 февраля этого года обвиняемая, распивая спиртные напитки, в ходе ссоры нанесла своей сестре множественные удары ножом в различные части тела. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Отмечается, что женщина полностью признала свою причастность к совершению преступления.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе добавили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу



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Илина Хакимова