В МЧС опровергли сообщения о пожаре в районе Танкового полигона в Казани

В соцсетях появилась информация о столбе дыма в районе Танкового полигона в Казани. Очевидцы говорили, что на окраине города якобы слышались хлопки.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану рассказали «Реальному времени», что каких-либо сообщений о возгораниях к ним не поступало.

Накануне в двух поселках Мамадышского района Татарстана загорелась трава. Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь перекинулся на строения в поселке Новый Закамский. В результате инцидента в населенном пункте полностью сгорели жилой дом, сарай, автомобиль и две бани. Людей эвакуировали. С пожаром удалось справиться спустя почти 8 часов.

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Айрат Назипов