Ликвидировано окрытое возгорание в двух поселках Мамадышского района

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В двух поселках Мамадышского района спустя почти 8 часов ликвидировали открытое горение. Сообщение о пожаре поступило еще в 10:34. В 18:20 открытое горение ликвидировано.



Тушили возгорание пожарные сразу двух городов: нижнекамские и челнинские.

— В ходе проведения разведки огонь уже вплотную подошел к населенному пункту. Была угроза практически всей деревне, — сообщил начальник Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона Антон Карасев.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь перекинулся на строения в поселке Новый Закамский. В результате инцидента в населенном пункте полностью сгорели жилой дом, сарай, автомобиль и две бани. Людей эвакуировали. В населенном пункте Старый Закамский сгоревших строений нет.

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Елизавета Пуншева