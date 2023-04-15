Александр Радулов: «Надо выходить и доказывать, что мы сильнее ЦСКА»

Капитан казанского «Ак Барса» Александр Радулов ответил на вопросы журналистов перед началом финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. Он поделился эмоциями в преддверии игр на такой высокой стадии.

— Финал — это круто. Это то, ради чего мы пришли когда-то в хоккей, ради таких матчей за Кубок. Когда ты имеешь все или ничего. К этому нужно относиться с уважением, ценить, потому что не всегда удается добраться до этой стадии. Я испытывал радость победы и горечь поражения. Когда ты проигрываешь — это не самое приятное чувство. Но нужно выходить и работать на команду, добиваться своих целей.

На вопрос о ЦСКА Радулов отметил, что с тех пор, как он выступал за «армейцев», в команде поменялись почти все игроки. Также он оценил сильные стороны московской команды.

— Хорошая сбалансированная команда с хорошим тренером и вратарской линией, не зря они стали чемпионами в прошлом году. В этом году они прошли хороших соперников. Доказывают, что одни из лучших. Надо выходить и доказывать, что мы их сильнее, — приводит слова нападающего «Ак Барса» «Реальное время».

Финальная серия Кубка Гагарина 2023 года стартует 17 апреля и продлится до четырех побед одной из команд. Последний поединок, если потребуется, состоится 29 апреля. Последний раз команды встречались в финале турнира в 2018 году. Тогда «Ак Барс» уверенно выиграл серию (4-1) и стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.