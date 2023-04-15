За сутки COVID-19 выявили у 51 татарстанца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 51 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализировали 10 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 15 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 685 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 107 человек. За сутки от COVID-19 вылечились 52 татарстанца.

Умерли с начала пандемии 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов