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В Казани на две недели перекроют для движения участок улицы Гвардейской

10:35, 15.04.2023
В Казани на две недели перекроют для движения участок улицы Гвардейской
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

С 18 апреля в Казани временно ограничат движение на участке улицы Гвардейской. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.

До 2 мая будет полностью закрыт местный проезд возле здания №56а по улице Гвардейской. Здесь будет проводиться вынос сетей ливневой канализации.

Фото: google maps (скриншот)

Напомним, на улице Гвардейской, на участке от улицы Патриса Лумумбы до Даурской, должны провести ямочный ремонт. Работы будут завершены до 15 мая.

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Айрат Назипов
Авто Татарстан

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