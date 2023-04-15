В Казани на две недели перекроют для движения участок улицы Гвардейской
С 18 апреля в Казани временно ограничат движение на участке улицы Гвардейской. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.
До 2 мая будет полностью закрыт местный проезд возле здания №56а по улице Гвардейской. Здесь будет проводиться вынос сетей ливневой канализации.
Напомним, на улице Гвардейской, на участке от улицы Патриса Лумумбы до Даурской, должны провести ямочный ремонт. Работы будут завершены до 15 мая.
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