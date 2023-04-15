Движение по мосту в казанском поселке Куземетьево ограничат до конца октября

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани временно закроют для движения транспорта участок улицы Приволжской. Это связано с капитальным ремонтом моста в жилом массиве Куземетьево в Кировском районе города, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

С 15 апреля по 30 октября запланирован ремонт проезжей части от дома №2 по улице Приволжской до Куземетьевской.

Движение будет ограничиваться частично, по полосам.

Фото: google maps (скриншот)

«Реальное время» писало, что на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту трех мостов в Казани выделили 5,3 млн рублей. Подрядчик должен был провести проектно-изыскательские работы по путепроводу на улице Достоевского, мосту через Булак по улице Кави Наджми и мосту через протоку Волги в поселке Куземетьево.

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Айрат Назипов