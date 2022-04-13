В Казани на капремонт трех мостов выделят 5,3 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани на ремонт трех мостов направят 5,3 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо отремонтировать путепровод на улице Достоевского, мост через Булак по улице Кави Наджми, мост через протоку реки Волги в поселке Куземетьево в Кировском районе.

Работы финансируются из бюджета Татарстана. Срок выполнения — до 30 сентября.

В начале февраля сообщалось, что в республике отремонтируют мост через реку Каму, расположенный на трассе Р-239 Казань — Оренбург в Рыбно-Слободском районе РТ около Сорочьих гор. Протяженность моста составляет 1,6 км, расположен он на 78-м км автодороги. Работы планируется завершить в 2023 году.



Татьяна Леухина