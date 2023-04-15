В Китае назвали причину отказа в визите Блинкена в Пекин

Власти Китая отказали госсекретарю США Энтони Блинкену в разрешении посетить страну из опасений, что ФБР опубликует результаты расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом. Об этом сообщает The Financial Times.

Как пишут авторы материала, китайские чиновники обеспокоены возможностью обнародования отчета вместе с вещественными доказательствами с аэростата. Не исключено, что результаты могут быть опубликованы во время поездки Блинкена в Пекин.

— Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом, — сказано в публикации.

Фото: commons.wikimedia.org

Отношения между двумя странами ухудшились в феврале, когда через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Американские военные сбили воздушный объект. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат». Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Пекин.



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Айрат Назипов