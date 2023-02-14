Российские хакеры отказались от участия в программе поиска уязвимостей на «Госуслугах»

Российские хакеры отказались от участия в государственной программе поиска уязвимостей портала «Госуслуги» из-за «нехватки свободного времени». Об этом «Газете.Ru» сообщил хакер Chapaevv, лидер группировки Phoenix:

— Это [участие хакеров в программе Минцифры] маловероятно, практически невозможно. Постоянно в мире что-то происходит. Чаще всего это «что-то» — действия против нашего государства и русского народа, на которые нам, атакующим хакерам, необходимо максимально быстро и жестко ответить. Поэтому у нас иногда попросту не остается свободного времени чтобы поспать, не говоря уже о тестировании российских систем, — отметил он.

Фото: pixabay.com

При этом, по мнению собеседника издания, привлечь к программе «белых хакеров» (занимаются легитимным поиском уязвимостей в информационных системах за деньги частных или госкомпаний) — хорошая идея.

— Если поискать новости о «взломах» «Госуслуг», то можно заметить, как с каждым годом этих самых новостей все меньше и меньше. Это уже говорит о многом. К тому же у нас есть отделы разведки, которые внедряются в группировки вражеских стран. Они докладывают, что в данный момент иностранные хакеры даже не пытаются ломать эту систему, зная наперед о своем провале, — добавил Chapaevv.

10 февраля Минцифры объявило о запуске проекта, участникам которого предлагается попытаться найти некоторые уязвимости на электронных ресурсах правительства. Cпонсировать программу будет «Ростелеком». За обнаружение уязвимостей на портале «Госуслуги» участникам выплатят миллион рублей.



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Елизавета Пуншева