Сегодня в Казани сильный ветер и до +7 градусов

В субботу, 15 апреля, в Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем температура воздуха в Казани составит от +5 до +7 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +4 до +9°С.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный ветер порывами до 7—12 м/с. Местами он может усиливаться до 14 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится сухая погода. Днем потеплеет до +11... +17 градусов.



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Татьяна Демина