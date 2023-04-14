Исследование: работодатели в Татарстане — самые нетерпимые к отгулам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстанские работодатели — самые нетерпимые к отгулам, показало исследование сервисов Budu и hh.ru. Каждый третий — 34% — относится к ним негативно и разрешает брать их лишь в крайнем случае.

В Татарстане этот показатель выше, чем в России в целом. По стране он составил 21%.

Вне официального больничного 7% татарстанцев прогуливают работу раз в год или реже. Почти четверть — 27% — делают это раз в полгода, а каждый пятый — раз в 3-5 месяцев. Раз в месяц или чаще пропускают работу 7% опрошенных жителей Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, согласно исследованию, в Приволжском федеральном округе каждый шестой житель обманывал работодателя, чтобы не пойти на работу. Чаще всего в качестве отговорки использовали якобы болезнь (68%).



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Антон Гаврилов