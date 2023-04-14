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Депутат Госдумы от Татарстана заявила о наличии предложений по дальнейшей защите русского языка

15:46, 14.04.2023 2
Депутат Госдумы от Татарстана заявила о наличии предложений по дальнейшей защите русского языка
Фото: kremlin.ru

Председатель Комитета Госдумы по культуре и депутат от Татарстана Елена Ямпольская рассказала, что сейчас имеются предложения по дальнейшей защите родного языка. Об этом она написала в своем telegram-канале.

— Готовы и предложения по дальнейшей защите родного языка, предполагающие изменения сразу в несколько федеральных законов. Включая фз «О рекламе» и «О защите прав потребителей», — написала она.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В феврале Госдума приняла закон, инициированный правительством России и направленный на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Предполагается, что закон поможет усилить контроль за соблюдением норм русского языка госслужащими и гражданами.

Как отмечала Ямпольская, «есть первая сфера употребления обязательно русского как государственного языка без всяких оговорок и есть несколько сфер, таких как исполнение произведений, СМИ, реклама, где могут быть особенности осуществления деятельности».

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Айрат Назипов
ОбществоОбразованиеВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    наверное, под этим законопроектом на самом деле хотят просунуть что-то другое
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  • Анонимно 14 апр
    Она к Татарстану фактически не имеет отношения. Просто ее засунули в списки ЕР от РТ, и все.
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