Эмиратский банк начал блокировать инвестиционные счета россиян

Один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD — начал блокировать инвестиционные счета россиян. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что российские клиенты кредитной организации начали получать письма от банка. Их уведомляют о том, что принадлежащие им активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет, по которому будут установлены ограничения по переводу наличных.

Любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг будут попадать на сегрегированный счет. Перевести их на свой счет в банк российский клиент не сможет.

Фото: pixabay.com

Продать ценные бумаги со счета россияне смогут только с помощью механизма «поставка, свободная от платежа» (Free-Of-Payment, FOP). В отличие от механизма «поставка против платежа» (Delivery Versus Payment, DVP), когда ценная бумага и деньги переводятся одновременно, по этому принципу продавец сначала передает ценную бумагу покупателю и лишь затем получает деньги.

В банке отметили, что ограничения введены в соответствии с «директивой ЕС». Исключений для россиян, у которых есть резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

Напомним, что в начале месяца власти Турции заявили, что не будут присоединяться к санкциям против России. Как заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим, несмотря на это, Анкара поддерживает Украину.

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Айрат Назипов