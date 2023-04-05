Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Турции не станут присоединяться к санкциям против России. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

— Мы не подключаемся к санкциям против России, но при этом продолжаем поддержку Украины, — цитирует его турецкое издание Anadolu.

Он отметил, что Анкара с начала спецоперации придерживается этой стратегии.

Фото: commons.wikimedia.org

С начала марта в Турции начали блокировать оформление транзита санкционных грузов, поставляемых в Россию в рамках параллельного импорта. Но позже страна частично возобновила в РФ транзит санкционных товаров.

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Айрат Назипов