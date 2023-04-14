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В Казани светофор упал на пенсионера — СК возбудил дело

10:54, 14.04.2023 2
В Казани светофор упал на пенсионера — СК возбудил дело
Фото: tatarstan24.tv

Накануне с переломом берцовой кости госпитализировали 76-летнего казанца. По данным Следкома, травму он получил в результате падения светофора на перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова.

Предварительно установлено, конструкция с прибором для регулирования дорожного движения и знаками пешеходного перехода рухнула в результате порыва сильного ветра.

В СК усмотрели в случившемся состав преступления по ч.1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц, ответственных за установку и эксплуатацию дорожной инфраструктуры.

Фото: Следком по РТ
ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    На нас светофоров не напасешься. Нужно искать другие , более дешевые инструменты
    подпись - пенсионер
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  • Анонимно 14 апр
    Это Чп, такой может случиться.
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