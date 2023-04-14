В Казани светофор упал на пенсионера — СК возбудил дело

Накануне с переломом берцовой кости госпитализировали 76-летнего казанца. По данным Следкома, травму он получил в результате падения светофора на перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова.



Предварительно установлено, конструкция с прибором для регулирования дорожного движения и знаками пешеходного перехода рухнула в результате порыва сильного ветра.

В СК усмотрели в случившемся состав преступления по ч.1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц, ответственных за установку и эксплуатацию дорожной инфраструктуры.