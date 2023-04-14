В Вахитовском районе Казани частично отключат воду на сутки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В некоторых домах Вахитовского района Казани отключат воду. Как сообщает МУП «Водоканал», это связано с работами по подключению двух водопроводов.

Воду отключат с 9 часов 18 апреля до 6 часов 19 апреля по следующим адресам:

Тельмана, 5, 13, 15, 20, 21, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 26, 28/1, 28/2, 28/3, 32, 40, 42, 14, 17, 18, 19/12а, 24, 29, 36;

Касаткина, 11, 23;

К. Фукса, 12а/19.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанцы могут оставить заявки на размещение автоцистерн с водой. Их принимают по телефону +7 (843) 231-62-60.

Месяц назад в этом же районе отключали воду из-за ремонтных работ на водопроводе. Ее не было в течение всего дня.

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Айрат Назипов