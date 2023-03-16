В Вахитовском районе Казани отключат воду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Вахитовском районе Казани из-за ремонтных работ на водопроводе на улице Рахимова будет отключено водоснабжение. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

Воды не будет 21 марта с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:

Рахматуллина, 2/18, 4, 6/9, 8/11;

Профсоюзная, 3/19, 5/16, 7, 10/14, 11, 12;

М. Джалиля, 14/10, 16/5, 18/2, 19/3, 21, 21/19, 21 корп.3;

Кремлевская, 12/20;

К. Наджми, 9/16, 11/8, 18, 18 корп.2, 20.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанцы могут оставить заявки на размещение автоцистерн. Их принимают по телефону +7 (843) 231-62-60.

Напомним, накануне в девяти домах Советского района Казани отключили холодную воду. Это произошло из-за аварии на сетях МУП «Водоканал».

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Айрат Назипов