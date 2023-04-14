Первые семьи из Херсона переехали в Казань за счет федеральных жилищных сертификатов

Вынужденные переселенцы из Херсона и Херсонской области начали прибывать в Казань. Для переезда им выделяют жилищные сертификаты за счет федерального бюджета плюс единовременную выплату в 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Как выяснило «Реальное время», переехать в Татарстан для постоянного проживания собираются 28 семей из Херсонской области. Переехали уже первые шесть семей.

В республике сумма жилищного сертификата определяется из расчета 88 737 рублей за 1 кв. м. При определении метража квартиры для переселенца правительство республики решило руководствоваться федеральными стандартами:

для одиноко проживающего человека — это 33 «квадрата»;

для семьи из двух человек — 42 кв. м;

для семьи из трех и более человек — исходя из норматива обеспеченности в 18 кв. м на каждого.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что сначала регион рассчитывает сумму жилищной субсидии для переселенцев, затем подает заявку в федеральный «Фонд развития территорий», а тот перечисляет деньги.



Постановлением Кабмина РТ от 12.01.2023 №3 утвержден порядок предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию республики на постоянное место жительства.

Подчеркивается, что выплату можно использовать для приобретения одного или нескольких жилых помещений как на первичном, так и на вторичном рынках жилья на территории России.

В татарстанском Минстрое организовали работу по оформлению документов на покупку жилья эвакуировавшимся беженцам из Херсона и части Херсонской области. Президент Гильдии риелторов РТ Анастасия Голяшева, которой довелось заниматься подбором квартир для переезжающих граждан рассказала, что «суммы у всех разные, но неплохой домик в Казани купить можно». Подробнее о механизме жилищных сертификатов для вынужденных переселенцев — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова