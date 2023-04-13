Казанские «Крылья Барса» выиграли у ханты-мансийского «Легиона Югры»
Казанский баскетбольный клуб инвалидов на коляске «Крылья Барса» обыграл ханты-мансийский «Легион Югра» в третьем этапе Лиги сильных людей. Матч закончился со счетом 14:4.
Вел в начале игры «Легион Югра». Однако после тайм-аута казанцы резко начали набирать очки.
12 апреля игроки «Крылья Барса» из Татарстана заняли 2-е место на чемпионате России по баскетболу на колясках после первого круга. Лидирует клуб «БасКИ» — «ЦОП им. В.П. Кондрашина» из Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замыкает «Легион-Югра» из ХМАО.
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