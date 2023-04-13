Андрей Рублев обыграл Карена Хачанова и вышел в четвертьфинал турнира в Монако

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова в третьем круге турнира «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок, который длился на протяжении 1 часа 29 минут, завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

В четвертьфинале Рублев сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом, который переиграл норвежца Каспера Рууда. Игра пройдет 14 апреля в 11.00.

Турнир завершится 16 апреля. Его общий призовой фонд составляет более €5,7 млн.

Фото: pixabay.com

В марте Андрей Рублев проиграл Даниилу Медведеву на турнире в Дубае. В финале Медведев справился с соотечественником в двух сетах.



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Айрат Назипов