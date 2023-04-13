Новости спорта

01:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Андрей Рублев обыграл Карена Хачанова и вышел в четвертьфинал турнира в Монако

16:12, 13.04.2023
Андрей Рублев обыграл Карена Хачанова и вышел в четвертьфинал турнира в Монако
Фото: commons.wikimedia.org (Андрей Рублев)

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова в третьем круге турнира «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок, который длился на протяжении 1 часа 29 минут, завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

В четвертьфинале Рублев сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом, который переиграл норвежца Каспера Рууда. Игра пройдет 14 апреля в 11.00.

Турнир завершится 16 апреля. Его общий призовой фонд составляет более €5,7 млн.

Фото: pixabay.com

В марте Андрей Рублев проиграл Даниилу Медведеву на турнире в Дубае. В финале Медведев справился с соотечественником в двух сетах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также