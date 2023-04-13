Apple отказалась от закупок золота и тантала из России

Американская компания Apple официально отказалась от использования тантала, золота и вольфрама из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания больше не будет применять российское сырье по требованию правительства США. Однако вольфрам Apple пока продолжает получать с завода «Молирен», который расположен в Подмосковье.

Фото: pixabay.com

В начале апреля издание GizmoChina сообщило, что Apple запатентовала систему распознавания лиц, которая будет работать на базе «умных» колонок HomePod. Она позволит улучшить взаимодействие человека с «умным» домом при условии, что в нем есть несколько колонок. Также, по словам автора, данное дополнение весьма примитивно по своей сути, но способно выделить HomePod на фоне других смарт-динамиков.



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Антон Гаврилов