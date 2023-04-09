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Apple оснастит «умные» колонки системой распознавания лиц

02:25, 09.04.2023
Apple оснастит «умные» колонки системой распознавания лиц
Фото: pxhere.com

Компания Apple запатентовала систему распознавания лиц, которая будет работать на базе «умных» колонок HomePod. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на издание GizmoChina.

На чертежах, которые прикреплены к заявке наглядно продемонстрировано изображение колонки с видеокамерой. В описании говорится, что HomePod нужна не для видеозвонков, а для идентификации человека, который отдает команды устройству.

По информации издания, благодаря системе будет улучшено взаимодействие человека с «умным» домом при условии, что в нем есть несколько колонок.

Фото: ru.wikipedia.org

Отмечается, что данное дополнение по своей сути довольно простое, однако все же способно выделить HomePod на фоне других смарт-динамиков при том условии, если в компании примут решение реализовать эту задумку на практике.

4 марта стало известно, что Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России. По информации нескольких сервисных центров и службы поддержки компании, гарантийное обслуживание прекратилось по причине ограничения поставок в Россию.

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Антон Гаврилов
ОбществоТехнологии

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