Apple оснастит «умные» колонки системой распознавания лиц

Компания Apple запатентовала систему распознавания лиц, которая будет работать на базе «умных» колонок HomePod. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на издание GizmoChina.

На чертежах, которые прикреплены к заявке наглядно продемонстрировано изображение колонки с видеокамерой. В описании говорится, что HomePod нужна не для видеозвонков, а для идентификации человека, который отдает команды устройству.



По информации издания, благодаря системе будет улучшено взаимодействие человека с «умным» домом при условии, что в нем есть несколько колонок.

Фото: ru.wikipedia.org

Отмечается, что данное дополнение по своей сути довольно простое, однако все же способно выделить HomePod на фоне других смарт-динамиков при том условии, если в компании примут решение реализовать эту задумку на практике.

4 марта стало известно, что Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России. По информации нескольких сервисных центров и службы поддержки компании, гарантийное обслуживание прекратилось по причине ограничения поставок в Россию.



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Антон Гаврилов