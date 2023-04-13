СФР Татарстана назвал единые даты выплат социальных пособий семьям с детьми

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Для удобства получателей основная часть детских пособий уже выплачивается семьям Республики Татарстан в единый день. С июня появится еще один единый выплатной день.

Выплаты будут осуществляться по следующим датам:

3-го числа каждого месяца семьям в безналичном формате приходят: единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по беременности и родам, ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

С 1-го по 25-е число — доставка средств почтой, исходя из графика работы выбранного почтового отделения. В эти же дни будут приходить единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, а также первая выплата ежемесячного пособия, которое только что оформлено.

8-е число — новая дата выплаты ежемесячного пособия работающим родителям по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года. Начиная с марта этого года выплата будет начисляться каждое 8-е число месяца за предыдущий месяц. Почта будет доставлять пособие позже, исходя из своего графика.

Начиная с июня 2023 года вводится единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца за предыдущий месяц. В Татарстане выплаты за апрель будут осуществлены 14 апреля. Деньги при этом поступят за текущий месяц, то есть в марте семьи получили выплаты за март, в апреле получат за апрель.

Впервые новая дата будет применена к выплате за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически. Чтобы оповестить и подготовить семьи к изменениям, Отделение СФР по Татарстану уведомит их о новых датах sms-сообщениями.

Размеры выплат из МСК. Право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе, в РТ — 12 219 руб. х 2=24 438 рублей. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и другие поступления, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе. В РТ — 11 852 рубля.

И если до 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, то с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.

Консультации по общим вопросам пенсионного и социального страхования можно получить в контакт-центре ОСФР по РТ по телефону 8 800-100-00-01.

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