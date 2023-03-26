Еврокомиссия ожидает доход в 2,6% от вложения замороженных российских активов

Еврокомиссия ожидает получить отдачу в 2,6% от вложения замороженных активов Центробанка России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Politico.

По данным газеты, Евросоюз считает, что около двух третей от $300 млрд замороженных резервов ЦБ находятся внутри блока. Так, 191 млрд евро находится в Бельгии, а 21 млрд евро — в другой неназванной стране. Однако у Брюсселя нет полных данных о местонахождении всех резервов.

Уточняется, что вложение денег в акции может оказаться более прибыльным, но вместе с этим становится выше и риск убытков. Они могут достичь около 4 млрд евро в год, что будет иметь политические последствия в случае возмещения убытков России, подчеркивает издание.

Фото: pixabay.com

В конце февраля пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что банки страны не имеют права использовать для своих целей замороженные в стране российские деньги.

— С замороженными активами не допускается фактическое управление портфелем, то есть привлечение новых инвестиций, продажа активов или изменение выручки, — отметил он.

Майенфиш добавил, что любые действия, позволяющие управлять замороженными активами или использовать их, запрещены, за исключением обычных административных действий.

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Максим Кокунин