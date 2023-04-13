Посуточная аренда жилья в Казани на майские праздники подешевела на 6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани посуточная аренда жилья на майские праздники подешевела за год на 6%. Квартиросъемщик заплатит в среднем до 4 470 рублей в сутки, рассказали в сервисе «Суточно.ру».

Столица Татарстана заняла второе место по популярности у туристов на майские каникулы. Она уступила лишь Санкт-Петербургу, но обогнала Москву.

— Аренда в Казани на эти майские каникулы довольно дорогая. Но можно хорошо сэкономить, если поехать отдыхать небольшой компанией и арендовать квартиру, а не гостиницу, экономия таким образом может составить до 50%, — рассказал генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отметим, что в исследовании OneTwoTrip Казань назвали самым дорогим городом для туристов на майские праздники по стоимости проживания в отелях и гостиницах. По подсчетам аналитиков, ночь в казанской гостинице обойдется туристу в среднем 4,2 тысячи рублей.

В прошлом году Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по спросу посуточной аренды квартир и домов на майские праздники. Республика заняла шестое место — на ее долю приходилось 4% от всех запросов.

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Айрат Назипов